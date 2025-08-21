Terrenos adquiridos por extranjeros crece 20% en últimos cuatro años

Photo : YONHAP News

La cantidad de tierras adquiridas por extranjeros en Corea ha aumentado casi un 20% en los últimos cuatro años. Según un informe entregado por el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte al comité parlamentario correspondiente, el número total de terrenos en manos extranjeras alcanzó 188.466 parcelas en 2024, un 19,6% más que en 2020. En términos de superficie, esta tierra suma un total de 267.900.000 metros cuadrados, lo que equivale a 92 veces el tamaño de Yeouido.El valor total de los terrenos también ha aumentado, pasando de 31,4 billones de wones en 2020 a 33,4 billones de wones en 2024.En cuanto a la propiedad por nacionalidad, los chinos lideran con la mayor cantidad de terrenos adquiridos, sumando un total de 77.714 parcelas, y 21.210.000 metros cuadrados. En términos de superficie, los estadounidenses poseen la mayor extensión, con 143.310.000 metros cuadrados, distribuidos en 62.733 parcelas.Respecto al uso de las tierras adquiridas por extranjeros, la mayoría está destinada a apartamentos, seguida de terrenos comerciales, casas unifamiliares, espacios recreativos y superficies para fábricas.