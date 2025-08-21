KOSPI cierra por encima de los 3.600 puntos por primera vez

Photo : YONHAP News

Tras el largo feriado de Chuseok, el índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 10 con una subida del 1,73%, situándose en 3.610,60 puntos, y superando por primera vez la barrera de los 3.600 puntos.El avance estuvo impulsado por el repunte de la empresa estadounidense Nvidia, que subió 1,8% tras lograr un acuerdo para exportar chips de inteligencia artificial a los Emiratos Árabes Unidos.El índice tecnológico KOSDAQ también terminó al alza, con un incremento del 0,61%, hasta los 859,49 puntos.Los inversores extranjeros fueron los principales compradores, con una adquisición neta de 463.400 millones de wones. En contraste, tanto los inversores individuales como las instituciones adoptaron una postura vendedora, con 40.800 millones y 424.400 millones, respectivamente.En el mercado cambiario de Seúl, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 21 unidades y se cotizó a 1.421 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.