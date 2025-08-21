Son Heung Min figura entre candidatos a mejor goleador histórico de la EPL

Photo : YONHAP News

Son Heung Min, futbolista surcoreano del Los Angeles FC, ha sido incluido en la lista de candidatos a mejor goleador histórico de la Premier League (EPL), elaborada por la misma liga inglesa.El miércoles 8, la EPL publicó un mensaje en sus redes sociales invitando a los fanáticos a elegir al mejor goleador de la historia de la liga, y en la lista de candidatos de 15 jugadores se encuentra Son Heung Min, junto a otros grandes nombres como Erling Haaland, Sergio Agüero y Cristiano Ronaldo.Son jugó para el Tottenham Hotspur de la liga inglesa desde 2015 hasta su traslado a Los Angeles FC, y durante ese tiempo disputó 454 partidos oficiales, anotando 127 goles en la liga, 19 goles en copas nacionales y 27 goles en competiciones europeas. Además, dio 101 asistencias a lo largo de su carrera en la EPL.En la temporada 2021-2022, Son se coronó goleador compartido de la EPL junto con Mohamed Salah, tras marcar 23 goles. Además, en mayo pasado contribuyó al triunfo de Tottenham Hotspur en la UEFA Europa League.Por otro lado, Son Heung Min ha igualado el récord de más partidos internacionales jugados por un futbolista masculino surcoreano, junto a Cha Bum Kun y Hong Myung Bo. Este récord lo romperá el viernes 10, cuando dispute un partido amistoso contra Brasil en el Estadio Mundialista de Seúl, convirtiéndose en el jugador surcoreano con más partidos internacionales de la historia.