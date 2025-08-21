Corea del Norte celebró el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores el jueves 9, con un discurso de su líder Kim Jong Un, fuegos artificiales y presentaciones artísticas.
Según informaron los medios norcoreanos el viernes 10, Kim destacó en su discurso que, a pesar de las amenazas nucleares de Estados Unidos, Corea del Norte ha logrado avanzar en la construcción económica y el desarrollo de su poder nuclear. Además, subrayó que el país sigue resistiendo con firmeza a los "países enemigos", y que su estatus global continúa fortaleciéndose.
Kim afirmó que, si el pueblo norcoreano mantiene la lucha en los próximos años, como lo ha hecho hasta ahora, podrá transformar su vida y construir un "paraíso socialista".
Al evento asistieron figuras internacionales como Li Qiang, primer ministro de China; Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia; y Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Además, el mismo día se celebró un encuentro entre Kim Jong Un y Li Qiang para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
Aunque aún no se ha confirmado, las autoridades surcoreanas creen que la noche del viernes 10 podría celebrarse un desfile militar.