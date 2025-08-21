Photo : YONHAP News

Corea del Norte celebró el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores el jueves 9, con un discurso de su líder Kim Jong Un, fuegos artificiales y presentaciones artísticas.Según informaron los medios norcoreanos el viernes 10, Kim destacó en su discurso que, a pesar de las amenazas nucleares de Estados Unidos, Corea del Norte ha logrado avanzar en la construcción económica y el desarrollo de su poder nuclear. Además, subrayó que el país sigue resistiendo con firmeza a los "países enemigos", y que su estatus global continúa fortaleciéndose.Kim afirmó que, si el pueblo norcoreano mantiene la lucha en los próximos años, como lo ha hecho hasta ahora, podrá transformar su vida y construir un "paraíso socialista".Al evento asistieron figuras internacionales como Li Qiang, primer ministro de China; Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia; y Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Además, el mismo día se celebró un encuentro entre Kim Jong Un y Li Qiang para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral.Aunque aún no se ha confirmado, las autoridades surcoreanas creen que la noche del viernes 10 podría celebrarse un desfile militar.