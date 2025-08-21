Israel envía a activista coreana a prisión de Ketziot

Photo : YONHAP News

La activista surcoreana, que viajaba a bordo de un barco de ayuda humanitaria interceptado por la Armada israelí el miércoles 8 en su camino hacia la Franja de Gaza, ha sido enviada a la prisión de Ketziot, ubicada en el desierto del Negev, al sur de Israel.Según informó la organización Adalah, que apoya los derechos de los palestinos, la mayoría de los activistas, incluida la surcoreana, fueron trasladados a esta cárcel, conocida por albergar a presos palestinos relacionados con actividades terroristas.Greta Thunberg, activista ambiental sueca, también estuvo en esta prisión después de intentar llegar a Gaza con la Flota Global de la Libertad, pero fue deportada el 6 de octubre.Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores de Corea, Kim Jin A, se reunió el jueves 9 con el embajador interino de Israel en Seúl, Barak Shine, quien se comprometió a cooperar en la liberación de la activista surcoreana detenida y garantizar su seguridad.