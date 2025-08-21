Fiscal especial solicita detención de exministro de Justicia

Photo : KBS News

El equipo especial encabezado por Cho Eun Suk, que investiga el caso de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024, solicitó el jueves 9 la detención del exministro de Justicia Park Sung Jae, acusado de complicidad en la rebelión y abuso de poder.El equipo sospecha que Park convocó a una reunión de alto nivel en el Ministerio de Justicia inmediatamente después de la declaración de la ley marcial e instruyó a los funcionarios para que consideraran asignar fiscales a la sede de la investigación conjunta bajo el mando de la ley marcial.Además, se le acusa de ordenar una evaluación sobre la disponibilidad de espacio en los centros de detención, en aparente preparación para las posibles detenciones relacionadas con la aplicación de la ley marcial.Por otro lado, el expresidente Yoon Suk Yeol no compareció el viernes 10 a la segunda audiencia sobre los cargos de obstrucción de la captura. Yoon presentó un justificante médico debido a problemas de salud, pero el tribunal consideró que no parecía una razón válida y anunció que evaluará si el juicio continuará en su ausencia.