Gobierno y empresas se preparan ante nuevas restricciones al acero de la UE

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Industria, Comercio y Energía convocó el viernes 10 a una reunión de emergencia para analizar la nueva medida de la Unión Europea (UE), que reduce a la mitad las cuotas de importación de acero sin aranceles y eleva los aranceles del 25% al 50% con el fin de proteger su industria siderúrgica.La reunión, presidida por el viceministro adjunto de Comercio, Park Jong Won, contó con la participación de representantes del sector del acero para evaluar la situación y coordinar la respuesta. Los empresarios pidieron una acción rápida del Gobierno, advirtiendo que los países con normas comerciales más flexibles podrían convertirse en destinos de importaciones desleales de acero.Asimismo, solicitaron un mayor apoyo gubernamental para la transformación de la industria siderúrgica hacia un modelo más sostenible, con un enfoque en bajas emisiones de carbono y un mayor valor agregado, como parte de un esfuerzo interinstitucional para mejorar la competitividad del sector.El Gobierno planea utilizar los canales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el acuerdo de libre comercio con la UE a efecto de contrarrestar las nuevas políticas.