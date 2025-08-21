Ministro del Interior ordena medidas firmes contra protestas xenófobas

Photo : YONHAP News

El ministro del Interior y Seguridad, Yoon Ho Joong, ordenó el viernes 10 a la Policía actuar con firmeza ante las manifestaciones de odio dirigidas contra determinados países o sus ciudadanos, incluidas las recientes protestas anti-China.Yoon pidió a la Comisión Nacional de la Policía, que opera bajo su ministerio, incluir en su agenda una propuesta sobre "medidas de aplicación activa de la ley" con el fin de reforzar la respuesta policial ante este tipo de concentraciones.La decisión llega en un momento en que aumentan las protestas de carácter xenófobo, que han generado preocupación y malestar entre las comunidades extranjeras en el país.Yoon instó a la fuerza policial a responder con determinación a fin de garantizar una sociedad más segura, y pidió a la Comisión Nacional de la Policía examinar a fondo las medidas necesarias para que los agentes puedan actuar de manera más eficaz. Asimismo, aseguró que el Ministerio del Interior trabajará junto a la Policía para tomar las acciones necesarias.