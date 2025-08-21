Reunificación insta a que cooperación Pyongyang-Moscú contribuya a desnuclearización

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación expresó el viernes 10 su esperanza de que las relaciones entre Corea del Norte y Rusia se desarrollen en una dirección que contribuya a la desnuclearización, la paz y la estabilidad de la península coreana.La declaración se produjo tras la publicación de un comunicado conjunto entre el Partido de los Trabajadores de Corea y el partido oficialista ruso Rusia Unida, difundido el jueves 9, con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.En el documento, Ri Hi Yong, secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores, y Vladimir Yakushev, secretario del Consejo General del Partido Rusia Unida, afirmaron que el partido ruso expresa su firme apoyo a las medidas adoptadas por el liderazgo de la República Popular Democrática de Corea para fortalecer la defensa nacional, una frase que fue interpretada por varios analistas como un reconocimiento implícito del programa nuclear norcoreano.