Comienza la primera interpelación parlamentaria al Gobierno de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional iniciará el lunes 13 la primera ronda de interpelaciones al Gobierno del presidente Lee Jae Myung sobre la gestión de la administración nacional.Durante casi un mes, los diecisiete comités permanentes del Parlamento examinarán la labor de cerca de 800 organismos públicos en estas sesiones, las primeras que se celebran desde el inicio del mandato de Lee.Entre los temas más sensibles a tratar figuran las sospechas que rodean al presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De, el arresto masivo de trabajadores coreanos en una planta de baterías de Hyundai y LG en Estados Unidos, el incendio en el Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS) y los secuestros de ciudadanos coreanos en Camboya.Antes de comenzar la jornada de interpelaciones, Lee instó a todo el funcionariado a cooperar plenamente con el proceso parlamentario y a prestar especial atención a los comentarios, críticas y sugerencias formulados por el Legislativo.