La activista coreana detenida en Israel será repatriada próximamente

Write: 2025-10-13 09:55:33Update: 2025-10-13 13:15:02

La activista coreana detenida en Israel será repatriada próximamente

Photo : YONHAP News

La activista coreana detenida en Israel tras la interceptación de una nueva flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza ha sido liberada y regresará próximamente a Seúl.

El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano informó de que la ciudadana, identificada por su apellido Kim, fue expulsada de Israel y trasladada a Estambul (Turquía) junto con otros activistas en un vuelo facilitado gracias a la cooperación del Gobierno turco. Desde allí, tomará otro avión con destino a Seúl.

El cónsul de la Embajada de Corea del Sur en Israel confirmó que el vuelo hacia Turquía despegó sin contratiempos. En Estambul, el Consulado General se encargará de los trámites relacionados con su repatriación.
