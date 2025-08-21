La población mayor de 70 años supera por primera vez a la veinteañera

Photo : YONHAP News

La población mayor de 70 años ha superado en número a la de entre 20 y 29 años, un cambio demográfico que refleja el impacto de la baja natalidad y el acelerado envejecimiento de Corea.Según las estadísticas más recientes, en 2024 el número de adultos menores de 30 años se situó en 6,3 millones de personas, lo que supone 193.000 menos que el año anterior. Esta caída fue la más pronunciada entre todos los grupos de edad, con una reducción mayor que la registrada entre los menores de 10 años o entre quienes tienen entre 40 y 49 años. En 2020, el número de veinteañeros había alcanzado los 7,03 millones, pero desde entonces no ha dejado de disminuir durante cuatro años consecutivos.El cambio resulta especialmente significativo si se compara con la población de mayores de 70 años, que por primera vez desde 1925 ha superado en cantidad a la de los jóvenes veinteañeros. Actualmente, las personas de entre 20 y 29 años constituyen el grupo más reducido dentro del total de habitantes del país, un contraste notable con la situación de hace tres décadas, cuando eran el segmento demográfico más numeroso.Por tramos de edad, la franja más poblada es la de los cincuentañeros, seguida por la de los ciudadanos de entre 40 y 49 años y la de los mayores de 60.