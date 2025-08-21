El Senado de EEUU respalda mantener el nivel actual de tropas desplegadas en Corea

Photo : YONHAP News

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves 9 (hora local) la versión actualizada de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), que incluye una recomendación al Ejecutivo para mantener el actual nivel de tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. La decisión se produce poco después de la aprobación del texto por la Cámara de Representantes, lo que allana el camino para su ratificación definitiva.De acuerdo con los procedimientos del Congreso estadounidense, ambas cámaras redactan por separado sus propias versiones revisadas de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el nuevo ejercicio fiscal y las aprueban individualmente. Posteriormente, un comité conjunto unifica ambos proyectos y el texto consensuado se somete a votación final en el pleno.Aunque el contenido detallado de la versión aprobada por el Senado aún no se ha hecho público, todo apunta a que mantiene sin cambios la disposición presentada inicialmente ante el Comité de Servicios Armados, que pide no reducir la presencia militar estadounidense en territorio surcoreano.Si el texto definitivo no sufre modificaciones antes de la votación final en el Congreso, la ley revisada para el año fiscal 2026 impedirá a la Casa Blanca reducir el número de efectivos desplegados tanto en Europa como en Corea.