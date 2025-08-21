Seúl y Washington programan una reunión de ministros de Finanzas para esta semana

Photo : KBS News

Corea y Estados Unidos han programado para esta semana una nueva reunión entre sus ministros de Finanzas. El encuentro se celebra en un momento en que las negociaciones comerciales entre ambos países continúan estancadas debido al desacuerdo sobre la gestión de las inversiones que empresas coreanas se comprometieron a realizar en territorio estadounidense a cambio de una rebaja arancelaria.De cara a este intercambio de alto nivel, la atención se centra en si las autoridades económicas lograrán acercar posturas respecto al posible establecimiento de una línea de swap de divisas.A la cita asistirán el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yoon Cheol, y el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Tendrá lugar en Washington, en el marco de la visita de Koo para participar en la conferencia de ministros de Finanzas del G20 y en las reuniones anuales del FMI. Por el momento, los temas concretos de la agenda no han sido definidos oficialmente.Este encuentro sigue al celebrado el pasado 4 de octubre entre los ministros de Comercio de ambas naciones, en el que se debatieron cuestiones como la creación de la línea de swap de divisas, el volumen de las inversiones directas y la selección de los destinos de inversión coreanos conforme al principio de "racionalidad comercial".