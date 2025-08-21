El ministro de Defensa limita el papel de las tropas de EEUU a contrarrestar a Pyongyang

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa, Ahn Gyu Baek, afirmó el lunes 13, durante una sesión de interpelación parlamentaria al Gobierno, que el refuerzo del potencial de las tropas de Estados Unidos estacionadas en Corea del Sur tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante las amenazas nucleares norcoreanas. Asimismo, subrayó que no contempla otros posibles cometidos para dicho contingente.Con estas declaraciones, Ahn se distanció de la postura expresada por el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien durante una reciente visita a Seúl sostuvo que las fuerzas estadounidenses desplegadas en territorio surcoreano tienen la misión de hacer frente tanto a las amenazas de Corea del Norte como a las de China.El ministro recalcó que, si bien Washington impulsa la cooperación multilateral y la defensa conjunta en el marco de la estrategia de seguridad del Indo-Pacífico, para Seúl la prioridad absoluta es mantener la estabilidad en la península de Corea y disuadir cualquier provocación norcoreana.En cuanto a las opiniones que apuntan a que las nuevas armas estratégicas de China podrían poner en riesgo la alianza con la Casa Blanca, Ahn reconoció que efectivamente podrían representar una amenaza, aunque aseguró que el país está preparado para cualquier eventualidad.