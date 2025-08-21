El ministro de Exteriores propone a EEUU modernizar la alianza bilateral

Photo : YONHAP News

Corea ha propuesto a Estados Unidos la modernización de su alianza bilateral, según informó el lunes 13 el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun.Durante la sesión de interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la gestión del Estado, Cho explicó que transmitió la propuesta a las autoridades de política exterior de la Casa Blanca, que respondieron de manera favorable. El ministro señaló que ambos países comparten la visión de profundizar su alianza y de reforzar la colaboración en los esfuerzos de disuasión frente a la proliferación de armas.Cho añadió que un viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a Corea dentro de dos semanas, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), serviría para consolidar aún más la asociación entre Seúl y Washington.En relación con China, el jefe de la diplomacia surcoreana indicó que la visita del presidente chino, Xi Jinping, con motivo de la misma cita regional contribuirá a dinamizar los intercambios al más alto nivel entre ambas naciones. Sus declaraciones confirman que, por el momento, la visita del mandatario chino sigue en pie.