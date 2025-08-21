La Bolsa y el won caen ante el repunte de la tensión comercial entre EEUU y China

Photo : YONHAP News

El recrudecimiento de la tensión comercial entre Estados Unidos y China ha impactado con fuerza en los mercados financieros de Corea, tanto en la Bolsa como en el mercado de divisas.El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, retrocedió un 0,72% respecto al viernes anterior y finalizó en 3.584,55 puntos. En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ avanzó un 0,12%, hasta 860,49 unidades.En el mercado cambiario, el won se depreció frente al dólar estadounidense, que se situó en 1.425,8 wones por dólar al término de operaciones, lo que supone 4,8 unidades más que la sesión anterior. Durante la jornada, el dólar llegó a superar los 1.430 wones, aunque la intervención verbal de las autoridades monetarias contribuyó a moderar el alza.