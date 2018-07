Tăng trưởng kinh tế Bắc Triều Tiên sụt giảm 3,5% trong năm 2017

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 20/7 cho biết kinh tế Bắc Triều Tiên năm 2017 đã giảm tới 3,5% sau những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế và nạn hạn hán. Đây là tình trạng tồi tệ nhất của nước này trong suốt hai thập kỷ qua.Vào năm 2017, miền Bắc có tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã sụt giảm từ mức 3,9 % trong năm 2016 xuống mức tồi tệ nhất kể từ năm 1997, khi kinh tế nước này giảm 6,5%.Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đạt 3,1%.Một quan chức của BOK nhận định, ngoài việc phải đối mặt với nhiều điều kiện thời tiết bất lợi, các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Liên hợp quốc đối với Bắc Triều Tiên do liên tiếp thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đã khiến kinh tế nước này càng thêm phần trì trệ. Cụ thể, các biện pháp cấm vận, trừng phạt quốc tế đã khiến ngành công nghiệp khai khoảng giảm mạnh, trong khi các ngành công nghiệp nặng và hóa chất của miền Bắc cũng không có dấu hiệu khả quan. Các nguồn thu từ xuất khẩu than đá và các khoáng vật khác cũng sụt giảm nghiêm trọng.Số liệu thống kê cho thấy năm ngoái, công nghiệp khai khoáng của Bắc Triều Tiên đã giảm 11% so với mức tăng 8,4% vào năm 2016. Sản lượng nông nghiệp và thủy sản cũng giảm 1,3% so với một năm trước đó.Ngành sản xuất, chế tạo cũng chịu thiệt hại với mức giảm 6,9%, khi so sánh với mức tăng 4,8% vào năm 2016. Mặc dù công nghiệp nhẹ "nhích" lên 0,1%, ngành công nghiệp nặng và hóa chất "tuột dốc" 10,4%.BOK ước tính Tổng thu nhập quốc gia (GNI) của Bắc Triều Tiên vào năm 2017 đạt 36.600 tỷ won (32,2 tỷ USD), bằng 2,1% so với Hàn Quốc. Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2017 của miền Bắc là 1,46 triệu won (1.290 USD), trong khi con số này của Hàn Quốc cao gấp 23 lần.