Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 20/7 cho biết những tài liệu do Bộ Quốc phòng đệ trình cho thấy việc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) xem xét ban hành thiết quân luật và lệnh giới nghiêm vào tháng 3 năm 2017 là có chủ ý hơn tưởng tượng. Điều này ngụ ý rằng quân đội Hàn Quốc khi đó dường như đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch trên.Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum, thông thường, các kế hoạch về thiết quân luật được quân đội lưu giữ và sửa đổi hai năm một lần. Tuy nhiên, những văn bản mới nhất được Bộ Quốc phòng đệ trình cho thấy có nhiều thay đổi cơ bản và khác biệt hoàn toàn so với các kế hoạch ban đầu.Các văn bản trên đã được trình lên Chính phủ sau khi Tổng thống Moon Jae-in hôm 16/7 đưa ra chỉ thị đặc biệt, yêu cầu tất cả các cơ quan trong quân đội giao nộp các tài liệu liên quan tới việc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) từng soạn thảo một văn bản, có nội dung xem xét thiết quân luật và ban lệnh giới nghiêm ngay trước khi diễn ra phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 3 năm ngoái.Người phát ngôn Kim cho biết đề xuất trên của Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh thậm chí còn bao gồm các kế hoạch điều tra và kiểm duyệt báo chí. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh này còn đề nghị người đứng đầu các cơ quan quân đội phải thực thi và kiểm soát thiết quân luật, thay vì Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân như trong các kế hoạch quân sự thông thường.Văn bản trên còn có nội dung người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) phải là người dẫn dắt các chỉ huy quân đội trong quá trình thực hiện thiết quân luật, đề nghị quân đội kiểm soát chính quyền cũng như cơ quan tình báo hàng đầu.Không những thế, Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh còn nhấn mạnh phải bắt giữ và loại bỏ các nghị sĩ của phe đối lập, những người đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối cựu Tổng thống Park Geun-hye. Động thái trên là để ngăn chặn việc các nghị sĩ đối lập luận tội bà Park và bác bỏ thiết quân luật.Thiết quân luật tại Hàn Quốc là một sắc lệnh của Tổng thống được đưa ra nhằm cho phép lực lượng Lục quân được đóng quân và lưu lại tại một khu vực nhất định để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ khu vực đó trong các trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp hoặc thiên tai. Tại Hàn Quốc, "thiết quân luật" mang ý nghĩa nhẹ hơn khái niệm này tại Việt Nam. Khác với lệnh giới nghiêm, lệnh thiết quân luật không cần Quốc hội phê chuẩn.