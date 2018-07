Ngoại trưởng Hàn Quốc tìm kiếm sự đảm bảo cho cam kết phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm 20/7 cho biết bà vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự đảm bảo về việc Bắc Triều Tiên sẽ giữ đúng cam kết giải trừ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.Ngoại trưởng Kang đang trong chuyến thăm New York để gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và các thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm thảo luận về những tiến triển gần nhất sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6 vừa qua.Cuộc họp cấp Ngoại trưởng Hàn-Mỹ đã diễn ra ngay trước khi bà Kang Kyung-hwa và ông Mike Pompeo có cuộc gặp chung với đại diện 15 quốc gia thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trả lời phỏng vấn báo chí trước cuộc họp, bà Kang nhấn mạnh rằng gần đây Bắc Triều Tiên đã liên tục đưa ra cam kết rõ ràng về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, đặc biệt là trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.Trước đó, vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp gỡ tại Tokyo, Nhật Bản sau chuyến thăm Bắc Triều Tiên lần thứ ba của ông Pompeo, nhằm làm rõ những thỏa thuận đã được nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trong tuyên bố chung đã được lãnh đạo hai nước Bắc Triều Tiên và Mỹ ký kết có nội dung về việc Mỹ sẽ đảm bảo thể chế cho miền Bắc để đổi lại việc nước này phi hạt nhân hóa, và Bình Nhưỡng cam kết sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).