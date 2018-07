Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in vào hôm 20/7 đã lần đầu tiên thăm Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) kể từ ông nhậm chức. Tại đây, Tổng thống Moon đã nhận báo cáo công việc từ Cơ quan tình báo quốc gia.Trong cuộc gặp với các quan chức NIS, ông Moon Jae-in nhấn mạnh rằng Cơ quan tình báo quốc gia phải giữ lòng trung thành với người dân và Chính phủ sẽ đảm bảo tính trung lập về mặt chính trị của NIS.Giám đốc NIS Suh Hoon nhấn mạnh, NIS đã cải tổ bộ máy với mục tiêu xây dựng một hệ thống tình báo sẵn sàng đối phó một cách chủ động với tình hình an ninh quốc gia và chấm dứt những ồn ào không đáng có về mặt chính trị trong suốt một năm qua.Trong đợt cải tổ bộ máy, NIS bố trí lại nhân lực ở các lĩnh vực chuyên trách của một cơ quan tình báo như đối ngoại, tình báo Bắc Triều Tiên, phòng chống gián điệp, phòng chống khủng bố. Đặc biệt, kế hoạch cải tổ còn có nội dung lần đầu tiên được thực hiện trong lịch sử hoạt động của NIS là tuyển chọn chuyên gia bên ngoài và trưởng bộ phận là nữ giới. Ngoài ra, NIS cũng đã báo cáo lên Tổng thống về kết quả hoạt động của Nhóm chuyên trách chống tham nhũng thuộc cơ quan này, bắt đầu hoạt động từ năm ngoái.Trước đó, vào cuối năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố phương án cải cách Cơ quan tình báo quốc gia, với nội dung đổi tên cơ quan này thành “Cơ quan tình báo an ninh đối ngoại”, loại bỏ chức năng "tình báo an ninh trong nước" khỏi phạm vi công việc của NIS, nhằm loại bỏ tận gốc sự can thiệp vào chính trị trong nước của cơ quan này. Khi đó, NIS tuyên bố sẽ xúc tiến phương án chuyển giao quyền điều tra về chủ nghĩa cộng sản cho cơ quan khác, hoặc xóa bỏ chức năng trên.