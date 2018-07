Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc hôm 22/7 cho biết cơ quan này đã nhất trí lập trường rằng phải bao gồm nắng nóng vào các loại thiên tai theo luật định.Hiện tại, "Luật cơ bản về sự cố, thảm họa và quản lý an toàn” quy định "thiên tai" bao gồm bão, lũ lụt, mưa lớn, sóng to, gió lớn, sóng thần, tuyết lớn, sét đánh, hạn hán, động đất, bão cát vàng, tảo phát sinh quy mô lớn, triều cường, hoạt động núi lửa, các vật thể từ không gian như tiểu hành tinh, thiên thể rơi, va chạm với Trái đất, cùng các sự cố, thảm họa khác xảy ra do các hiện tượng thiên nhiên bất thường.Trong vòng mấy năm trở lại đây, thiệt hại do nắng nóng mùa hè đang ngày một tăng cao, khiến nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng Chính phủ cần quy định nắng nóng cũng là một loại thiên tai để có đối phó phù hợp.Dự thảo sửa đổi "Luật cơ bản về sự cố, thảm họa và quản lý an toàn" với nội dung quy định nắng nóng là "thiên tai" đã nhiều lần được đề xuất lên Quốc hội nhưng vẫn đang bị bảo lưu tại Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội.Mặt khác, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính tới ngày 21/7, có tổng cộng 1.043 ca mắc bệnh do nắng nóng, tăng gần 400 người (61%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, có 556 ca, chiếm hơn một nửa số ca, phát sinh trong tuần qua. Trong tổng số 10 ca tử vong, có bảy trường hợp xảy ra trong tuần vừa rồi, trong đó có năm bệnh nhân trên 80 tuổi, hai bệnh nhân là trẻ em dưới 10 tuổi.