Du khách nước ngoài tới Hàn Quốc tăng 6,9% trong nửa đầu năm 2018

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) hôm thứ Hai (23/7) cho biết trong nửa đầu năm nay, có tổng cộng 7,22 triệu khách du lịch nước ngoài tới thăm Hàn Quốc, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Đặc biệt, nếu không xét tới khách du lịch Trung Quốc, số khách nước ngoài tới thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 5,05 triệu người, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2017, quy mô cao kỷ lục.Khách Trung Quốc thăm Hàn Quốc trong vòng sáu tháng đầu năm nay đạt 2,17 triệu người, giảm 3,7%, nhưng dự kiến sẽ chuyển sang xu hướng tăng từ tháng 7.Lượng khách Nhật Bản đạt 1,31 triệu khách, tăng 18%, góp phần kéo xu hướng tăng của thị trường du lịch Hàn Quốc nửa đầu năm nay. Quan hệ liên Triều được cải thiện gần đây cùng ảnh hưởng tích cực từ cơn sốt làn sóng Hallyu mới tại Nhật Bản, dẫn đầu là âm nhạc Hàn Quốc K-Pop, đã khiến tỷ lệ tăng trong quý II cao vọt hơn quý I.Lượng khách khu vực châu Á, Trung Đông, những nơi đang được Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến chính sách đa dạng hóa thị trường du lịch, tăng 12,4%, đạt 2,42 triệu người. Lượng khách từ Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia đạt mức cao nhất xét theo đơn vị nửa năm. Khách du lịch đến từ những quốc gia này chủ yếu tới Hàn Quốc để mua sắm. Trong khi đó, đa số khách du lịch Hồng Kông và Đài Loan tới Hàn Quốc để khám phá ẩm thực.Lượng khách du lịch từ châu Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong quý II, nối tiếp quý I, cho thấy người dân ở hai châu lục này ngày một quan tâm hơn tới du lịch Hàn Quốc kể từ sau đợt Olympic mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018.Mặt khác, theo một kết quả điều tra tiến hành với du khách nước ngoài trong quý I năm 2018, tỷ lệ người trả lời sẽ tiếp tục quay lại Hàn Quốc đạt 55,2%, cao hơn mức 51,2% so với quý I năm 2017.Chi tiêu du lịch bình quân của mỗi khách nước ngoài tại Hàn Quốc tăng từ 1.431,3 USD lên 1.441,5 USD, số ngày lưu lại Hàn Quốc tăng từ 6,7 ngày lên 7,1 ngày. Đặc biệt, trong số 20 nước điều tra như Ấn Độ, Pháp, Đức, Nga, du khách tới từ 15 quốc gia có thời gian lưu trú tại Hàn Quốc dài hơn năm ngoái, cho thấy tín hiệu cải thiện tích cực của thị trường du lịch Hàn Quốc.