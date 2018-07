Đập thủy điện của Lào do công ty xây dựng SK tham gia thi công bị vỡ

Photo : YONHAP News

Một đập thủy điện tại Lào do công ty xây dựng SK của Hàn Quốc tham gia thi công đã bị vỡ, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.Theo quan chức của hãng thông tấn Lào (KPL) và công ty xây dựng SK, vào tối muộn hôm 23/7 vừa qua, đập thủy điện nằm ở tỉnh Attapeu thuộc lưu vực sông Mê Kông, phía Đông Nam của Lào đã bị vỡ, xả ra 5 tỷ m³ nước, nhấn chìm sáu ngôi làng gần đó.Hãng thông tấn Lào cho biết đã có nhiều người chết, hàng trăm người bị mất tích, 1.300 hộ dân, tức khoảng 6.600 người đã phải sơ tán.Đập thủy điện này do công ty xây dựng SK và Tổng công ty điện lực phía Tây Hàn Quốc trúng thầu và thi công vào năm 2012, dự kiến sẽ bắt đầu vận hành thương mại từ năm nay.Một quan chức công ty xây dựng SK cho biết do mưa liên tục, trong số năm đập phụ, đã có một đập bị tràn. Hiện tại, vẫn chưa có ghi nhận về thương vong liên quan tới công dân Hàn Quốc. Cũng theo quan chức này, đây là khu vực rừng núi, khó tiếp cận. Tuy nhiên, phía SK sẽ lập nhóm đối sách khẩn cấp để tiến hành điều tra tình hình thiệt hại.Chính phủ Lào đã chỉ định khu vực thiệt hại là khu vực thảm họa khẩn cấp. Cơ quan khí tượng của Lào dự báo miền Trung và Nam nước này sẽ còn tiếp tục có mưa to kèm theo gió lớn, nên dự kiến thiệt hại sẽ còn tăng thêm.Mặt khác, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào đã lập nhóm theo dõi tình hình khẩn cấp về sự cố vỡ đập trên, hoạt động 24/24 giờ. Nhóm sẽ thảo luận về việc lập hệ thống phối hợp linh hoạt giữa các công ty có liên quan tới đập này, cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc khác đang xúc tiến đầu tư tại Lào, cũng như các cơ quan hữu quan, tìm kiếm phương án hỗ trợ.Đại sứ Shin Sung-soon sáng hôm 25/7 đã tới khu vực gần nơi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện để trực tiếp nắm bắt tình hình, thảo luận về đối sách với các quan chức hữu quan Chính phủ Lào.Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in cùng ngày đã chỉ thị các ban ngành hữu quan Chính phủ lập đối sách cứu hộ quyết liệt, như cử đội cứu hộ khẩn cấp tới hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào. Ông Moon cho biết mặc dù chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập, nhưng do có doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia vào dự án này nên Chính phủ Hàn Quốc cũng cần phải tích cực tham gia vào công tác cứu hộ.Ngoài ra, Tổng thống chỉ thị các cơ quan hữu quan phải cập nhật liên tục về tình hình an toàn của các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại công trường xây dựng đập cho gia đình của họ.Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Phủ Tổng thống Hong Nam-ki sáng cùng ngày đã mở cuộc họp giữa các Thứ trưởng hữu quan để thảo luận đối sách cụ thể.