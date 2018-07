Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) hôm 24/7 (theo giờ địa phương) đưa tin quá trình trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), một nội dung nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6 diễn ra tại Singapore, bị trì hoãn suốt thời gian qua do vướng phải vấn đề phức tạp là bù đắp tiền mặt cho Bắc Triều Tiên.Khác với vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, vấn đề trao trả hài cốt binh lính Mỹ tưởng chừng sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn. Vậy nhưng quá trình đàm phán trao trả hài cốt giữa Washington và Bình Nhưỡng lại kéo dài hơn dự kiến.Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), trong vòng mười năm tiến hành khai quật chung hài cốt binh lính Mỹ tại miền Bắc kể từ năm 1996, Mỹ đã chi trả cho nước này khoản tiền trên 28 triệu USD. Reuters dẫn lời một cựu quan chức Mỹ cho biết nếu Mỹ cử nhóm khai quật hài cốt tới miền Bắc thì sẽ phải chi trả chi phí liên quan cho nước này.Cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, người từng thăm Bắc Triều Tiên vào năm 2007 và mang theo hài cốt binh lính Mỹ về nước, cho rằng Bắc Triều Tiên đang lợi dụng vấn đề hài cốt binh lính Mỹ để làm quân bài đàm phán. Ông này nhận định nước này sẽ không chỉ yêu cầu tiền mặt để đổi lấy việc trao trả này.Reuters phân tích Mỹ đang phải suy xét thận trọng vì việc chi trả cho miền Bắc khoản tiền lớn trong bối cảnh các biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và của Washington vẫn đang có hiệu lực sẽ có thể gây ra tranh cãi.Trong tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt các biện pháp cấm vận với miền Bắc, đồng thời đề cập tới việc Bắc Triều Tiên nhập lậu xăng dầu.Reuters cho biết giá xăng tại Bình Nhưỡng đã giảm từ 2,22 USD/kg trong tháng 3 xuống 1,24 USD/kg gần đây, tức giảm gần một nửa. Điều này cho thấy có lỗ hổng trong cơ chế cấm vận với miền Bắc sau khi quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều được cải thiện. Giới chuyên gia ngoại giao Mỹ nhận định lỗ hổng này có thể là do Trung Quốc gây ra.