Chính giới nhất trí mở phiên điều trần về vụ bê bối của Bộ Tư lệnh Quốc phòng và an ninh

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc đã đạt được nhất trí mở phiên điều trần tại Quốc hội liên quan tới vụ việc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) từng lập một văn bản có nội dung xem xét ban lệnh giới nghiêm trước khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye vào tháng 3 năm 2017.Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa hôm 25/7 đã nhóm họp tại Quốc hội để thống nhất về lịch trình phiên họp Quốc hội bất thường tháng 8, trong đó nhất trí về nội dung trên.Chính giới quyết định sẽ thảo luận về vụ việc này tại Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội sau khi có kết quả điều tra của nhóm điều tra đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát, rồi sau đó mới mở phiên điều trần.Vụ bê bối trên đã bị phanh phui khi Trung tâm nhân quyền quân đội hôm 6/7 công bố văn bản do Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh soạn thảo vào tháng 3 năm ngoái, có nhan đề là “Phương án thực hiện lệnh giới nghiêm thời chiến và phối hợp chung”. Trong đó có nội dung về việc quân đội sẽ sớm ban lệnh thiết quân luật để đối phó với trường hợp người dân có nhận định tiêu cực về tình trạng giới nghiêm, và xem xét thực hiện lệnh giới nghiêm khi tình hình trở nên xấu đi. Ngoài ra, văn bản trên còn có nội dung liên quan đến trang thiết bị cho quân đội giới nghiêm, quy mô binh lực, và triển khai quân đội. Khi đó là thời điểm người dân Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức.