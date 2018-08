Lượng điều hòa bán ra trong năm nay dự kiến xác lập kỷ lục mới

Nắng nóng kéo dài khiến lượng điều hòa bán ra tại Hàn Quốc dự kiến sắp đạt mức kỷ lục mới.Giới doanh nghiệp điện tử gia dụng Hàn Quốc phỏng đoán trong năm nay, lượng điều hòa bán ra trong nước sẽ đạt tối đa 2,6 triệu chiếc, vượt kỷ lục 2,5 triệu chiếc hồi năm ngoái. Nếu như vậy, lượng điều hòa bán ra trên thị trường sẽ hai năm liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục, nối tiếp năm 2016. Các năm trước đó, lượng điều hòa bán ra tại Hàn Quốc chỉ dừng ở ngưỡng 1,5 triệu chiếc một năm.Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, nhiệt độ ban ngày có phần giảm so với cùng kỳ năm ngoái, khiến lượng điều hòa bán ra trên thị trường tưởng chừng giảm. Vậy nhưng, sang tháng 7, lượng đặt hàng đã tăng vọt do nắng nóng kéo dài.Các doanh nghiệp trong nước đã khởi động toàn bộ thiết bị sản xuất điều hòa. Hãng điện tử Samsung đã khởi động dây chuyền thiết bị sản xuất điều hòa từ tháng 3, sớm hơn một tháng so với năm ngoái do cân nhắc tới chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ mới được áp dụng. Mặc dù vậy, do lượng đặt hàng điều hòa tăng nên hãng này đang sắp xếp người lao động làm thêm giờ vào ngày thường. Hãng điện tử LG cũng đã thay đổi kế hoạch cho nhân viên nghỉ từ ngày 6/8 tới ngày 10/8, vận hành bình thường dây chuyền sản xuất điều hòa.Đại diện doanh nghiệp cho biết dự kiến lượng điều hòa bán ra trong năm nay sẽ xác lập mức cao mới do nắng nóng kỷ lục. Đặc biệt, các dòng điều hòa mới ra có thêm các chức năng mới như ngăn chặn bụi nhỏ, tiết kiệm điện năng nên nhu cầu thay thế điều hòa cũng tăng cao.