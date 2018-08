Đội cứu hộ Hàn Quốc bắt đầu khắc phục sự cố tại Lào

Photo : YONHAP News

Chính phủ và các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu hoạt động cứu hộ tại Lào, nhằm khắc phục thiệt hại từ sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào."Đội cứu hộ thiên tai Hàn Quốc" (Korea Disaster Relief Team, KDRT) gồm 20 người đã bắt đầu công tác cứu hộ tại Lào từ hôm thứ Hai (30/7).Đội cứu hộ đã lên máy bay vận tải của quân đội tới tỉnh Champasack, phía Nam Lào từ tối ngày hôm trước. Đội gồm 15 nhân lực chuyên môn về y tế và năm nhân lực hỗ trợ.Vào hôm 30/7, đội đã tới được huyện Sanamxai, tỉnh Attapeu, nơi chịu thiệt hại nhiều nhất do sự cố vỡ đập thủy điện, và bắt đầu dựng quầy điều trị cho các nạn nhân tại trạm y tế của địa phương này.Đội cứu hộ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành hoạt động điều trị và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho người dân bản địa trong vòng 10 ngày tại bốn địa điểm sơ tán tạm thời cho khoảng 3.500 người dân.Ngoài ra, các tổ chức cứu hộ dân sự Hàn Quốc cũng đang tích cực triển khai hoạt động tình nguyện y tế tại Lào.Hàn Quốc dự kiến sẽ viện trợ vật phẩm cứu hộ trị giá 500.000 USD cho người dân khu vực bị thiệt hại.Mặt khác, công tác điều tra nguyên nhân sự cố vỡ đập sắp sửa được triển khai. Truyền thông Lào đưa tin Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tích cực hợp tác với Chính phủ các nước Hàn Quốc, Thái Lan trong quá trình điều tra nguyên nhân sự cố. Thủ tướng Lào nhấn mạnh vấn đề bồi thường được căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng, nên đơn vị khai thác dự án đập thủy điện sẽ phải bồi thường 100% thiệt hại.Về điều này, Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Sung-soon cho biết Chính phủ Lào đang xem xét đây là một sự cố do thiên tai, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là một sự cố do con người gây ra.Vào hôm 23/7 vừa qua, đập thủy điện nằm ở tỉnh Attapeu thuộc lưu vực sông Mê Kông, phía Đông Nam của Lào đã bị vỡ, xả ra 5 tỷ m³ nước, nhấn chìm sáu ngôi làng gần đó. Tính đến ngày 29/7, đã có chín thi thể nạn nhân được tìm thấy, hơn một trăm người vẫn còn mất tích.