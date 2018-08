Ủy ban nhân quyền quốc gia quyết định điều tra vụ bỏ trốn tập thể của nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc quyết định sẽ tiến hành điều tra đối với vụ bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2016 của các nữ nhân viên một nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc do xét thấy cần phải đối phó một cách tích cực để làm sáng tỏ có sự xâm hại nhân quyền trong vụ việc này hay không.Ủy ban nhân quyền quốc gia là một cơ quan hành chính về nhân quyền, có vị thế độc lập với bộ máy tư pháp và bộ máy hành chính, thực thi các công việc một cách độc lập.Trọng tâm của việc điều tra là làm rõ liệu các nữ nhân viên này có tự nguyện bỏ trốn tới Hàn Quốc hay không. Ủy ban nhân quyền quốc gia cũng sẽ điều tra về nghi ngờ có sự can thiệp trái phép của cơ quan Nhà nước trong quá trình những người này nhập cảnh vào miền Nam.Ủy ban nhân quyền quốc gia sẽ thành lập một nhóm điều tra do Cục trưởng Cục điều tra xâm hại nhân quyền làm trưởng nhóm, dự kiến tiến hành điều tra các cơ quan có liên quan như Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), Bộ Tư lệnh tình báo (KDIC) thuộc Bộ Quốc phòng.Trước đó, "Nhóm luật sư vì xã hội dân chủ" đã tiến hành điều tra về vụ việc này đối với Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia. Tuy nhiên, Ủy ban nhân quyền quốc gia cho rằng do các cơ quan có liên quan không hợp tác nên việc điều tra đã bị hạn chế, chưa thể nắm bắt hết vụ việc.Vào tháng 4 năm 2016, sáu ngày trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XX, Chính phủ Hàn Quốc công bố 12 nữ nhân viên làm việc tại một nhà hàng miền Bắc ở Trung Quốc đã bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc. Sau đó, dư luận dấy lên nghi ngờ đây là một vụ bỏ trốn đã được lên kế hoạch từ trước.Chính phủ khi đó đã một mực bác bỏ nghi ngờ này. Vậy nhưng vào tháng 5 vừa qua, một người đàn ông họ Ho, người quản lý nhà hàng này, thuật lại rằng họ đã bỏ trốn theo yêu cầu của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Gần đây, truyền thông trong nước liên tục đưa tin Bộ Tư lệnh tình báo thuộc Bộ Quốc phòng đã can thiệp vào vụ bỏ trốn của nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên, khiến vụ việc lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận.Về việc Ủy ban nhân quyền quốc gia quyết định điều tra vụ việc trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định vẫn giữ nguyên lập trường trước đây là các nữ nhân viên nhà hàng miền Bắc đã tự nguyện bỏ trốn tới Hàn Quốc.