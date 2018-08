Sản lượng công nghiệp tháng 6 giảm 0,7%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố trong tháng 6, sản lượng toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc đã giảm 0,7% so với tháng 5, chuyển sang xu hướng giảm sau hai tháng tăng liên tiếp vào tháng 3 và tháng 4.Sản lượng ngành công nghiệp giảm được phân tích là do sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản, ngành xây dựng giảm. Đặc biệt, sản lượng ô tô trong tháng 6 giảm tới 7,3%, sản lượng chế phẩm hóa học giảm 3,6%.Các chỉ số về đầu tư cũng không mấy khả quan. Ngành xây dựng giảm 4,8%. Đầu tư thiết bị giảm 5,9% do đầu tư máy móc giảm gần 10%, bốn tháng liên tiếp có xu hướng giảm. Đây là lần đầu tiên trong vòng 18 năm qua kể từ năm 2000, đầu tư thiết bị giảm bốn tháng liên tiếp. Cục thống kê quốc gia phân tích điều này là do các doanh nghiệp chíp bán dẫn đã hoàn thiện quá trình mở rộng dây chuyền sản xuất kéo dài hơn một năm qua.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,2% so với một tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,1%, tiếp tục xu hướng giảm năm tháng liên tiếp.Ngược lại, doanh thu bán lẻ và sản lượng ngành dịch vụ đã chuyển sang xu hướng tăng trong tháng 6.