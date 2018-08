Samsung đạt hơn 13 tỷ USD lợi nhuận kinh doanh trong quý II

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung Hàn Quốc hôm thứ Ba (31/7) công bố lợi nhuận kinh doanh trong quý II của hãng này đạt 14.670 tỷ won (13,11 tỷ USD), tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn 4,9% so với mức cao kỷ lục đạt được vào quý I là 15.642 tỷ won (13,98 tỷ USD).Doanh thu trong quý II của Samsung đạt 58.480 tỷ won (52,26 tỷ USD), giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, không còn giữ được ngưỡng 60.000 tỷ won (53,57 tỷ USD) đạt được trong bốn quý gần đây. Nếu so với quý I, doanh thu quý II giảm 3,4%.Trong sáu tháng đầu năm 2018, doanh thu của Samsung đạt 119.050 tỷ won (106,39 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 30.510 tỷ won (27,27 tỷ USD).Xét theo lĩnh vực, ngành chíp bán dẫn đạt lợi nhuận kinh doanh 11.600 tỷ won (10,37 tỷ USD), doanh thu 22.000 tỷ won (19,66 tỷ USD) trong quý II. Trong khi đó, lĩnh vực điện thoại di động đạt lợi nhuận 2.700 tỷ won (2,41 tỷ USD), doanh thu 24.000 tỷ won (21,46 tỷ USD).