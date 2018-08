Thi hành luật cho phép hoàn tiền mua xe ô tô nếu liên tục hỏng hóc từ năm sau

Photo : YONHAP News

"Luật quả chanh" cho phép người mua xe ô tô mới được đổi hoặc hoàn lại tiền nếu mua xe mới nhưng sau khi mua xe liên tục gặp hỏng hóc sẽ được thi hành tại Hàn Quốc từ ngày 1/1/2019."Luật quả chanh" có nguồn gốc từ từ "Lemon" trong tiếng Anh, mang ý nghĩa là hàng lỗi, người mua tưởng mua quả cam, nhưng khi mang về nhà mới biết mua nhầm quả chanh chua, có hình dạng giống quả cam.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Ba (31/7) đã lập dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành và Quy tắc thi hành Luật quản lý xe ô tô sửa đổi với nội dung triển khai thi hành Luật quả chanh theo cách Hàn Quốc.Theo dự thảo sửa đổi này, khoản tiền hoàn trả sẽ được tính toán bằng cách lấy quãng đường di chuyển bình quân của xe tô là 150.000 km làm tiêu chuẩn để khấu trừ vào giá thành xe, nhưng bao gồm tiền thuế mua ô tô và giá biển số xe vào tiền hoàn trả.Ví dụ như nếu người mua xe với giá 30 triệu won (26.800 USD), đi được quãng đường là 15.000 km, có nghĩa là đã sử dụng 10% quãng đường đi bình quân của xe, nếu muốn hoàn tiền thì sẽ lấy 30 triệu won (26.800 USD) trừ đi 10% tức 3 triệu won (2.680 USD), được hoàn 27 triệu won (24.120 USD).Ngoài ra, dự thảo sửa đổi này cũng quy định hạng mục cụ thể về điều kiện đổi xe, hoàn trả xe, và các quy trình điều đình về việc đổi xe, hoàn tiền.Mặt khác, công tác kiểm tra an toàn khẩn cấp đối với 106.000 xe ô tô BMW bị ban lệnh thu hồi đang được tiến hành sang ngày thứ năm. Do số người tiêu dùng đề nghị kiểm tra xe tăng cao nên từ ngày 31/7, số trung tâm bảo hành tiến hành kiểm tra an toàn với xe BMW được tăng lên từ bốn nơi thành 61 nơi trên toàn quốc.Phía BMW cho biết sẽ vận hành các trung tâm bảo hành liên tục. không có ngày nghỉ để kết thúc kiểm tra xe trong vòng hai tuần. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thấy có bất thường thì khách hàng sẽ được cho mượn miễn phí xe khác để chờ sửa chữa, hoặc có thể được cấp giấy xác nhận để được thay thế phụ tùng từ ngày 20/8.Trước đó, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đã quyết định thu hồi dòng xe ô tô BMW 520d sau khi xảy ra một loạt sự cố hỏa hoạn khi xe đang chạy gần đây.