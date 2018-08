Thủ tướng chỉ thị tích cực đối phó với tình trạng nắng nóng kéo dài

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon hôm thứ Ba (31/7) đã chỉ thị các ban ngành hữu quan Chính phủ lập đối sách để phòng ngừa những thiệt hại về xã hội do tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài.Chủ trì cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Lee nhấn mạnh mặc dù Chính phủ đang xúc tiến sửa đổi luật liên quan để quy định nắng nóng là một loại thiên tai. Tuy nhiên từ nay cho tới khi luật được sửa đổi, các cơ quan hữu quan vẫn phải coi nắng nóng là một thảm họa đặc biệt để có đối phó phù hợp. Thủ tướng chỉ thị Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên xem xét biện pháp để giảm gánh nặng tiền điện cho người dân do sử dụng nhiều thiết bị điều hòa trong thời tiết nắng nóng này.Thủ tướng Lee yêu cầu các cơ quan hữu quan nhanh chóng hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi, hai ngành chịu thiệt hại lớn do nắng nóng, đối phó với việc giá một số loại rau củ quả tăng vọt, sâu bệnh gây hại cho nông sản, bệnh tật ở gia súc, gia cầm.Trong một tin liên quan, Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo nắng nóng mùa hè năm nay sẽ đạt tới đỉnh điểm trong vòng ba ngày tới, từ ngày 31/7, tập trung tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô.Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày trong ngày 31/7 tại thủ đô Seoul là 38 độ C, tại thành phố Daejeon, Gwangju, Chuncheon là 37 độ C, thành phố Daegu là 36 độ C, cao hơn ngày hôm trước.Nắng nóng sẽ còn oi bức hơn nữa trong ngày 1/8 và 2/8. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul có thể lên tới 39 độ C, nhiều khả năng sẽ xác lập mức cao kỷ lục mới trong lịch sử quan trắc khí tượng của Hàn Quốc.Cho tới nay, nhiệt độ cao nhất đo được tại thủ đô Seoul kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1907 là 39,4 độ C vào tháng 7 năm 1994. Như vậy là nắng nóng tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô trong vòng ba ngày tới sẽ ở mức nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua.Cục khí tượng và thủy văn phân tích tình trạng nắng nóng đỉnh điểm này là do hơi nhiệt tích tụ lại kể từ đợt nắng nóng bắt đầu từ mười ngày đầu tháng 7. Thêm vào đó là ảnh hưởng từ khối khí áp cao ở phía Bắc Trung Quốc đẩy những cơn gió Đông nóng và khô xuống, kéo nhiệt độ tại khu vực miền Trung tăng cao.Ở khu vực miền Nam, nhiệt độ có phần thấp hơn do cơn bão số 12 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mang theo nhiều hơi nước vào đất liền.Do nắng nóng được dự báo sẽ đạt mức đỉnh điểm kỷ lục trong ba ngày tới, nên người dân Hàn Quốc cần phải hết sức chú ý đến sức khỏe cũng như cây trồng, vật nuôi.