Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt mức cao thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Tư (1/8) công bố kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 đạt 51,88 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử sau mức 55,12 tỷ USD vào tháng 9 năm ngoái. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 tăng 6,2%.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đạt ngưỡng 50 tỷ USD năm tháng liên tiếp.Kim ngạch xuất khẩu bảy tháng đầu năm đạt tổng cộng 349,1 tỷ USD, cao hơn 6,4% so với mức cao kỷ lục trước đó là 331,4 tỷ USD vào cùng kỳ năm 2014.Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày đạt 2,22 tỷ USD, cũng là mức cao kỷ lục.Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết xuất khẩu tháng 7 vẫn đạt được mức tăng cao như trên, bất chấp hiệu ứng cơ sở (Base effect) từ việc xuất khẩu tàu thuyền tháng 7 năm ngoái đạt quy mô lớn là 6,09 tỷ USD. “Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.Xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 7 tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,3 tỷ USD. Xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 45%, chín tháng liên tiếp đạt trên 3 tỷ USD.Tuy nhiên, trong số 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, xuất khẩu ô tô giảm 13% do kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đình trệ, liên tục có xu hướng giảm sáu tháng liên tiếp.Xuất khẩu tàu thuyền cũng giảm 73% do hiệu ứng cơ sở từ việc xuất khẩu tàu thuyền cùng kỳ năm trước đạt quy mô lớn trên 6 tỷ USD.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết trong thời gian tới, sự hồi phục của ngành chế tạo ở một số nước lớn và xu hướng ổn định của giá dầu sẽ tác động tích cực tới xuất khẩu Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số yếu tố bất ổn khác như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài, biến động tỷ giá ngày một tăng, sẽ có thể tác động tiêu cực tới kim ngạch xuất khẩu.