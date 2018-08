Một công dân Hàn Quốc bị tổ chức vũ trang Li-bi bắt cóc

Photo : KBS

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Tư (1/8) cho biết một công dân Hàn Quốc đã bị bắt cóc tại Li-bi và đang bị giam giữ sang ngày thứ 27.Theo quan chức này, vào hôm 6/7, lực lượng dân quân vũ trang ở khu vựcJabal Hasouna, miền Tây Li-bi, đã đột nhập vào một công ty địa phương. Nhóm này đã bắt cóc một công dân Hàn Quốc, ba công dân Philippines, đồng thời cướp đi nhiều vật phẩm khác.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, quan chức trên đã khai báo về thiệt hại vụ việc. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa xác định được chính xác cá nhân hoặc đoàn thể nào đứng sau vụ bắt cóc này và yêu cầu của chúng.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết dự kiến nhóm bắt cóc sẽ sớm đưa ra yêu cầu.Trên tài khoản facebook của một hãng truyền thông lớn ở Li-bi có tên "218 News" đăng tải một video trong đó xuất hiện một số người giống những nạn nhân bị bắt cóc. Có tổng cộng bốn người xuất hiện, một người nói mình là người Hàn Quốc, ba người Philippines, đề nghị được giúp đỡ.Đoạn video này dài 2 phút 43 giây. Nạn nhân người Hàn Quốc là một người đàn ông trung tuổi, nói bằng tiếng Anh rằng "Xin hãy giúp tôi, Tổng thống, tôi là người Hàn Quốc" (please help me, president, our country South Korea).Trong video còn có hình ảnh những kẻ bắt cóc cầm súng đứng xung quanh các nạn nhân, được phỏng đoán là thành viên của thế lực bắt cóc những con tin này.