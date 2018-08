Nhiệt độ trên toàn Hàn Quốc xác lập mức cao kỷ lục

Photo : KBS News

Vào hôm thứ Tư (1/8), tình hình nắng nóng tại Hàn Quốc kéo dài suốt nhiều ngày qua đã đạt tới mức đỉnh điểm.Theo Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, tới 2 giờ 20 phút chiều cùng ngày, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại huyện Hongcheon (tỉnh Gangwon) lên tới 40,3 độ C, ở thủ đô Seoul là 38,8 độ C.Mức nhiệt độ 40,3 độ C ở Hongcheon là mức nhiệt độ cao kỷ lục trong lịch sử quan trắc khí tượng Hàn Quốc kể từ năm 1904 (tại thành phố Busan và Incheon) và kể từ năm 1907 (tại thủ đô Seoul).Trong lịch sử, chỉ có một lần duy nhất nhiệt độ toàn Hàn Quốc đạt 40 độ C là vào ngày 1/8/1942 tại thành phố Daegu.Trước đó, vào ngày 27/7, nhiệt độ tại huyện Euiseong tỉnh Bắc Gyeongsang và huyện Yeongwol tỉnh Gangwon đạt 39,9 độ C, cũng là mức cao kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này trong lịch sử là 39,8 độ C vào ngày 21/7/1939.Nhiệt độ 38,8 độ C ở thủ đô Seoul là mức nhiệt độ cao nhất trong vòng 111 năm qua, kể từ năm 1907 tới nay. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở Seoul trước đó là 38,4 độ C vào ngày 24/7/1994. Có khả năng mức nhiệt độ này sẽ lập thêm kỷ lục mới trong ngày.Mùa mưa nay năm kết thúc sớm bất thường vào ngày 11/7 vừa qua, khiến cái nóng oi bức kéo đến sớm trên toàn Hàn Quốc.Trong khi vẫn chưa xuất hiện một trận mưa lớn nào, khối khí áp cao lục địa phát triển từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) đang kết hợp với khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương, tiếp tục làm gia tăng nền nhiệt độ của bán đảo Hàn Quốc.