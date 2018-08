Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ với các nước để giải cứu công dân bị bắt cóc ở Li-bi

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Năm (2/8) cho biết Seoul đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Li-bi cùng các nước như Mỹ, Philippines, để đảm bảo an toàn và giải cứu công dân Hàn Quốc đang bị tổ chức vũ trang của Li-bi bắt cóc và giam giữ.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum cùng ngày nhấn mạnh Tổng thống Moon Jae-in và Chính phủ sẽ dốc toàn lực để giải cứu công dân của mình. Chính phủ Hàn Quốc đã cử gấp lực lượng Cheonghae (Thanh Hải) vượt qua kênh đào Suez tới vùng biển gần Li-bi, đối phó với vụ việc này.Vào hôm 6/7, lực lượng dân quân vũ trang ở khu vực Jabal Hasouna, miền Tây Li-bi, đã đột nhập vào một công ty địa phương. Nhóm này đã bắt cóc một công dân Hàn Quốc, ba công dân Philippines. Sau đó, trên tài khoản facebook của một hãng truyền thông lớn ở Li-bi có tên "218 News" đăng tải một video có sự xuất hiện của một số người giống những nạn nhân bị bắt cóc. Có tổng cộng bốn người, một người nói mình là người Hàn Quốc, ba người Philippines, đề nghị được giúp đỡ. Đoạn video này dài 2 phút 43 giây. Nạn nhân người Hàn Quốc là một người đàn ông trung tuổi, nói bằng tiếng Anh rằng "Xin hãy giúp tôi, Tổng thống, tôi là người Hàn Quốc" (please help me, president, our country South Korea).