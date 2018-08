29 ca tử vong vì nắng nóng tại Hàn Quốc

Số bệnh nhân mắc bệnh do nắng nóng trong mùa hè năm nay tại Hàn Quốc tính đến ngày 31/7 đã lên tới 2.355 người, trong đó có 29 ca tử vong, mức cao kỷ lục kể từ sau khi Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 2011.Đặc biệt, trong số các bệnh nhân đến phòng cấp cứu tại các cơ sở y tế do các bệnh về nắng nóng, có 549 người phải nhập viện, 150 người phải điều trị tại phòng dành cho bệnh nhân nặng.Số bệnh nhân trên 65 tuổi chiếm nhiều nhất, đạt 720 người. Tiếp đó là bệnh nhân ở độ tuổi 30, 40 tuổi, chiếm hơn 600 người. Phần lớn các bệnh nhân bị kiệt sức hoặc say nắng vào ban ngày. Tuy nhiên, có 14% số ca bị mắc các bệnh do nắng nóng vào khoảng thời gian từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau do hiện tượng đêm nhiệt đới (hiện tượng nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 25 độ C).Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc dự đoán số ca mắc bệnh do nắng nóng sẽ còn tăng mạnh do người dân sẽ tăng hoạt động ngoài trời vào kỳ nghỉ hè.Cơ quan này khuyến cáo người dân nên tránh tham quan hoặc vận động dưới ánh nắng mặt trời, uống nước thường xuyên kể cả khi không khát. Trẻ em hoặc người trên 65 tuổi nên hạn chế ra ngoài vào ban ngày. Ngoài ra, nếu trong nhà không có thiết bị làm mát, điều hòa thì người dân nên tích cực tới những điểm nghỉ ngơi, tránh nóng đặt tại 45.000 địa điểm trên toàn quốc.Vào hôm 1/8, Bộ Hành chính và an toàn đã gửi tin nhắn cảnh báo, yêu cầu người dân chú ý giữ sức khỏe trước tình hình nắng nóng kỷ lục. Cơ quan này đang tăng cường các hoạt động tình nguyện nhằm giảm thiệt hại về nắng nóng, đặc biệt là với các tầng lớp yếu thế trong xã hội.Mặt khác, số gia súc, gia cầm chết vì nắng nóng ghi nhận được đang ngày một gia tăng. Tính đến ngày 1/8, đã có tổng cộng 3.232.000 gia súc, gia cầm chết vì nắng nóng, thiệt hại ước tính khoảng 17,35 tỷ won (15,4 triệu USD). Trong đó, có 3,01 triệu con gà, 176.000 con vịt, 14.000 con lợn.