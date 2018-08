Nắng nóng đỉnh điểm tại Hàn Quốc tới hết ngày 2/8

Photo : KBS News

Trong ngày 2/8, nắng nóng đỉnh điểm vẫn đang tiếp diễn tại hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc, đạt xấp xỉ 40 độ C.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cùng ngày cho biết nhiệt độ trong ngày 2/8 vẫn tăng cao do trời trong, mặt trời chiếu nắng gay gắt. Tại các khu vực phía Tây, trong đó có thủ đô Seoul và khu vực lân cận thủ đô, có gió Đông thổi, càng làm nhiệt độ tăng cao. Dự báo nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm tới hết ngày hôm nay.Trong ba đến bốn ngày tới, khu vực miền Trung Hàn Quốc sẽ giảm nhiệt dần, mỗi ngày giảm 1 độ C. Tuy nhiên, dự kiến nắng nóng trên dưới 35 độ C sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tuần sau.Trong ngày 3/8, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại thủ đô Seoul và thành phố Daegu được dự báo đạt 38 độ C, tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon), thành phố Daejeon, thành phố Gwangju đạt 37 độ C, vẫn nóng nhưng có phần hạ nhiệt hơn một chút.Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul chiều hôm 2/8 đã ban cảnh báo nồng độ ozone cao tại toàn bộ các khu vực thuộc thủ đô. Ozone là chất gây ô nhiễm không khí, có tính oxy hóa mạnh, thậm chí còn được sử dụng để làm thuốc sát khuẩn. Nồng độ ozone cao có thể gây ra các triệu chứng tức ngực, buồn nôn, khó tiêu, thậm chí gây ra các bệnh về phế quản, phổi, tim. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, lái xe. Người già và trẻ em tránh đi ra ngoài. Các trường mẫu giáo, tiểu học nên hạn chế giờ học ngoài trời.