Năm tàu bị nghi ngờ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên vào Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 2/8 cho biết ngoài hai chiếc tàu Rich Glory và Sky Angels bị nghi ngờ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên, còn có ba chiếc tàu khác cũng đang bị nghi ngờ tương tự. Hiện tại, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đang điều tra toàn diện về vấn đề này.Ba chiếc tàu này mang quốc tịch Panama và Belize, đã cập cảng Donghae (tỉnh Gangwon) và cảng Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) của Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái, chở theo than đá được vận chuyển từ Nga, nghi ngờ là than đá của Bắc Triều Tiên. Tổng lượng than đá được nhập lậu vào Hàn Quốc là khoảng 15.000 tấn.Trước đó, theo báo cáo của Nhóm chuyên gia giám sát hoạt động cấm vận với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tàu Sky Angels mang quốc tịch Panama và tàu Rich Glory mang quốc tịch Sierra Leone đã chở than đá của Bắc Triều Tiên, một mặt hàng bị cấm theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã hai lần cập cảng vào Hàn Quốc trong năm ngoái. Hai tàu chở than này đến từ cảng Wonsan và cảng Chongjin của Bắc Triều Tiên, xuất phát từ cảng Kholmsk của Nga, đã cập cảng Incheon của Hàn Quốc vào ngày 2/10 và cập cảng Pohang vào ngày 11/10 năm 2017.Mặt khác, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đang tiến hành điều tra Công ty điện lực phía Đông Nam vì nghi ngờ nhập lậu 9.000 tấn than đá được phỏng đoán là than đá Bắc Triều Tiên được chở từ Nga.Theo cơ quan này, kể từ sau tháng 11 năm ngoái, có ba tàu chở hàng khác chở 15.000 tấn than đá được phỏng đoán là của Bắc Triều Tiên được chở từ Nga đã cập cảng Donghae và Pohang của Hàn Quốc, trong đó 9.000 tấn do Công ty điện lực phía Đông Nam nhập.