Xuất khẩu của Hàn Quốc sang I-ran giảm 15,4% trong nửa đầu năm 2018

Photo : KBS News

Giới doanh nghiệp thương mại trong nước hôm 5/8 cho biết Mỹ sẽ bắt đầu khôi phục cấm vận với I-ran từ ngày 7/8 (theo giờ miền Đông nước Mỹ).Vào hôm 8/5 trước đó, Washington công bố khôi phục cấm vận với I-ran, gia hạn cấm vận trong vòng 90 ngày tới 180 ngày tùy theo mặt hàng. Các mặt hàng như ô tô, vàng, sắt, than đá đã hết thời gian gia hạn 90 ngày, bắt đầu bị áp đặt cấm vận từ ngày 7/8.Bên cạnh đó, Mỹ cảnh báo các quốc gia và doanh nghiệp giao dịch những mặt hàng bị cấm vận với I-ran có thể trở thành đối tượng bị "cấm vận thứ cấp". Do vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giảm dần giao dịch thương mại với I-ran kể từ sau khi Washington đưa ra tuyên bố trên.Theo Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), trong vòng từ tháng 1 tới tháng 6 năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc sang I-ran đạt 1,72 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 tiếp tục giảm 19,4%. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu sang I-ran sẽ còn giảm mạnh hơn sau khi các biện pháp cấm vận của Mỹ với I-ran chính thức được khôi phục.