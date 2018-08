Một báo cáo có nội dung Bắc Triều Tiên đã gia tăng giao dịch trái phép chế phẩm dầu mỏ nhằm lẩn tránh cấm vận đã được trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Hãng thông tấn AFP (Pháp) và hãng tin Reuters (Anh) đã công bố báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Trong báo cáo này, nhóm chuyên gia nhận định Bắc Triều Tiên đã không dừng các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Ngoài ra, báo cáo còn đề cập tới bãi thử nghiệm hạt nhân Yongbyun của miền Bắc, cho rằng bãi thử nghiệm hạt nhân này vẫn đang hoạt động. Chính quyền Bình Nhưỡng đang tiếp tục vận hành lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW.Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc chỉ ra rằng miền Bắc đã lợi dụng các tàu chở dầu cỡ lớn để vận chuyển trái phép dầu mỏ. Đây là phương tiện chính để nước này lẩn tránh cấm vận. Nhóm chuyên gia còn dẫn báo cáo của Chính phủ Mỹ, cho biết miền Bắc đã thu mua ít nhất 500.000 thùng chế phẩm dầu mỏ trong vòng năm tháng đầu năm nay, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Cũng theo báo cáo này, Bắc Triều Tiên đã tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng than đá, sắt thép sang các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, thu về khoảng 15,8 tỷ won (khoảng 14 triệu USD) trong vòng từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 3 năm nay.Mặt khác, báo cáo trên còn chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã lợi dụng một công ty môi giới về vũ khí của Xy-ri, có ý định xuất khẩu vũ khí sang Yemen và Li-bi.