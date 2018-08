Tổng thống Moon Jae-in quay lại công việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kết thúc kỳ nghỉ hè, bắt đầu quay lại công việc từ hôm thứ Hai (6/8).Từ ngày 30/7 tới hôm 3/8 vừa qua, Tổng thống đã nghỉ ngơi tại Trụ sở quân khu Gyeryongdae, cơ sở tổng hợp của lục quân, hải quân và không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong, tập trung xem xét về các sáng kiến trong công tác điều hành quốc gia nửa sau nhiệm kỳ. Đặc biệt, có vẻ như Tổng thống tập trung vào việc tìm ra bước đột phá cho quan hệ Mỹ-Triều, vốn đang trong tình trạng đình trệ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào mùa thu này.Vào sáng hôm 6/8, Tổng thống đã có cuộc họp với Thủ tướng Lee Nak-yon tại Phủ Tổng thống. Sau đó, vào buổi chiều, ông Moon tiếp tục có cuộc họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống, chỉ thị lập đối sách về các vấn đề dân sinh, trong đó có vấn đề nắng nóng.Trong cuộc họp này, Tổng thống đã chính thức bổ nhiệm Chủ tịch Liên đoàn giới tiểu thương và người khởi nghiệp, kinh doanh tự do Hàn Quốc In Tae-yeon vào vị trí Thư ký phụ trách khởi nghiệp và kinh doanh tự do. Đây là một vị trí Thư ký mới được công bố trong đợt cải tổ bộ máy Phủ Tổng thống vào hôm 26/7 vừa qua.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đã quyết định thay thế một số vị trí Thư ký hiện hành, như Thư ký Điều phối chính sách, Thư ký Phát triển tự trị, Thư ký Điều phối xã hội, Thư ký Cải cách chế độ.Mặt khác, Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống sớm lập phương án nới lỏng biểu giá điện lũy kế cho các hộ gia đình, để áp dụng với tiền điện trong hai tháng 7 và 8, nhằm giảm gánh nặng tiền điện cho người dân vào mùa hè. Tiếp đó, Tổng thống chỉ thị so sánh giá điện và biểu giá điện lũy tiến của Hàn Quốc với nước ngoài, giải thích đầy đủ cho người dân, thu thập ý kiến đầy đủ của người dân để xem xét phương án cải tiến.Tổng thống yêu cầu xây dựng một môi trường kinh tế đổi mới và thân thiện, để những ý tưởng, công nghệ sáng tạo từ khối tư nhân có thể vượt qua được hàng rào quy chế, thổi sức sống cho nền kinh tế.Tổng thống cũng chỉ thị mở rộng đầu tư về hạ tầng kinh tế-xã hội ở các địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, như thư viện, các cơ sở thể thao, giáo dục.