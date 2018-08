Người dân Hàn Quốc có thể tự quyết định ngày kiểm tra công tơ điện

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc hiện đang áp dụng biểu giá điện lũy tiến, tức nếu sử dụng càng nhiều điện thì giá điện áp dụng sẽ càng lớn. Do vậy, tùy theo thời điểm kiểm tra công tơ điện mà số tiền điện người dân phải nộp sẽ khác nhau.Cho tới nay, thời gian kiểm tra công tơ điện do Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đơn phương quyết định. Tuy nhiên, trong thời gian tới, người tiêu dùng sẽ có thể tự lựa chọn thời gian kiểm tra công tơ điện.Lượng sử dụng điện năng mùa hè tập trung cao điểm từ trung tuần tháng 7 tới trung tuần tháng 8, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất. Theo đó, trong khoảng thời gian này, nếu người dân sử dụng nhiều điện hơn thông thường thì hộ gia đình nào có thời gian kiểm tra công tơ điện vào ngày 15 hàng tháng sẽ phải đóng nhiều tiền hơn hộ gia đình kiểm tra công tơ điện vào ngày mùng 1 hàng tháng. Đó là bởi trong trường hợp lượng điện tiêu thụ vượt quá một mức nhất định trong biểu giá điện lũy tiến thì đơn giá tiền điện sẽ tăng lên.Ví dụ như một hộ gia đình sử dụng 400 kW và 800 kW điện trong tháng 7 và tháng 8, trong đó, có 600 kW được sử dụng trong khoảng từ trung tuần tháng 7 tới trung tuần tháng 8. Nếu ngày kiểm tra công tơ điện là ngày mùng 1, thì hộ gia đình đó chỉ phải trả 66.000 won (59 USD), nhưng nếu ngày kiểm tra công tơ điện là ngày 15/8 thì sẽ phải trả gấp đôi, tức 136.000 won (131 USD).Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc nhận định chế độ kiểm tra công tơ điện như hiện nay là có vấn đề, xâm hại bất chính tới quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Do đó, phía KEPCO đã quyết định sửa đổi lại điều lệ hiện hành, cho phép thay đổi ngày kiểm tra công tơ điện định kỳ theo đề nghị từ người tiêu dùng với trường hợp kiểm tra công tơ điện từ xa. Với các trường hợp khác, có thể thay đổi ngày kiểm tra công tơ điện định kỳ dựa trên thỏa thuận giữa hai bên.Người dân có thể đề nghị thay đổi ngày kiểm tra công tơ điện từ ngày 24/8 tới đây. Nếu đề nghị thay đổi trong tháng 8 thì có thể được áp dụng với một phần lượng điện sử dụng từ tháng 7 tùy theo từng trường hợp.Ủy ban giao dịch công bằng kỳ vọng việc KEPCO thay đổi điều lệ trên sẽ có thể giúp giảm bớt một phần gánh nặng tiền điện cho người dân vào mùa hè.