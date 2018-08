Tổng thống Donald Trump đề xuất Ngoại trưởng Mỹ thăm Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Kênh tin tức Fox News của Mỹ hôm 6/8 (theo giờ địa phương) đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cho biết trong lá thư Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển cho Bắc Triều Tiên tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra tại Singapore, có nội dung đề xuất về chuyến thăm miền Bắc tiếp theo của Ngoại trưởng Mike Pompeo.Theo ông Bolton, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bất cứ thời điểm nào. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là thực thi phi hạt nhân hóa, tức Bình Nhưỡng phải có bước đi giải trừ hạt nhân một cách rõ rệt.Trước đó, trong bài phỏng vấn với đài CNN của Mỹ, Cố vấn Bolton đề cập tới quan hệ hợp tác trong quá khứ giữa Bắc Triều Tiên và I-ran, cho biết Chính phủ Mỹ đối phó giống nhau với hai nước này.Trong bài phỏng vấn với đài truyền hình PBS của Mỹ, ông Bolton cũng đã hối thúc Bắc Triều Tiên phải có bước đi phi hạt nhân hóa một cách thực chất.Về việc miền Bắc phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong), ông Bolton cho rằng quá trình phá dỡ đã không có nhóm giám sát quốc tế nên không thể coi đây là bước đi có hiệu lực. Cố vấn Bolton nhấn mạnh Washington tuyệt đối không chấp nhận việc giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.Bất chấp những thái độ cứng rắn trên, lần này, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn mong muốn đối thoại với Bình Nhưỡng và đề xuất chuyến thăm miền Bắc của Ngoại trưởng Pompeo, qua đó thể hiện quyết tâm duy trì động lực đàm phán Mỹ-Triều.