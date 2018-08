Photo : YONHAP News

Trong lễ ký kết dự thảo ngân sách hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận.Vậy nhưng tờ Thời báo phố Wall của Mỹ hôm 7/8 đưa tin thỏa thuận nguyên tắc về việc sửa đổi FTA Hàn-Mỹ đang gặp nguy hiểm. Nguyên nhân trực tiếp là do Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh thuế cao đối với xe ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ nước ngoài.Theo hiệp định FTA Hàn-Mỹ hiện hành, Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn mức thuế 25% đối với dòng xe bán tải của Hàn Quốc cho tới năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán sửa đổi, thời hạn dỡ bỏ thuế quan được quyết định gia hạn thêm 20 năm, tức tới năm 2041. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn an toàn xe ô tô của Mỹ và nâng hạn mức nhập khẩu ô tô xuất xứ Mỹ từ 25.000 chiếc lên thành 50.000 chiếc theo từng nhà sản xuất.Trong bối cảnh này, nếu Hàn Quốc không được Mỹ loại khỏi đối tượng bị đánh thuế cao với xe ô tô nhập khẩu thì cho dù quá trình đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ kết thúc, thỏa thuận này cũng khó được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn.Theo tờ Thời báo phố Wall, trong tháng trước, Đại diện tại Quốc hội của năm đảng Hàn Quốc đã tới thăm Mỹ. Đại điện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo đã trình bày lập trường này với Chính phủ Mỹ.Trong tháng trước, giới doanh nghiệp ô tô Mỹ đã chính thức đệ trình Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ phương án đánh thuế trên, bởi nếu đánh thuế cao với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu thì giá bán xe ô tô sẽ tăng cao, việc làm bị giảm.