Hai miền Nam-Bắc điều tra tình hình côn trùng gây hại tại núi Geumgang

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành điều tra về tình hình thiệt hại do sâu bệnh tại khu vực núi Geumgang, miền Bắc, chuẩn bị cho việc phòng trừ côn trùng gây hại.Phái đoàn của Hàn Quốc gồm 12 người do Vụ trưởng Vụ Chính sách lâm nghiệp thuộc Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc Im Sang-seop, dẫn đầu lúc 8 giờ 39 phút sáng hôm 8/8 đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL), đến khu vực núi Geumgang (miền Bắc) bằng tuyến đường bộ dọc biển Đông.Phái đoàn miền Nam đã cùng các quan chức miền Bắc xem xét tình hình thiệt hại do sâu bệnh gây ra tại núi Geumgang, sau đó thảo luận về lịch trình phòng trừ côn trùng gây hại, và quay trở về vào chiều cùng ngày.Hai bên sẽ quyết định về các loại thuốc phòng trừ cần thiết dựa trên kết quả thảo luận tiếp theo. Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ vật phẩm cho phía miền Bắc, đảm bảo không vi phạm các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế.Trước đó, vào ngày 30/7, Bắc Triều Tiên đã gửi điện đề xuất phía Hàn Quốc tới xem xét tình hình thiệt hại do sâu bệnh tại núi Geumgang vào ngày 8/8, và phía miền Nam đã đồng ý với đề xuất này.Chuyến thăm lần này diễn ra muộn hơn so với lịch trình nhất trí ban đầu. Trong cuộc hội đàm về hợp tác lâm nghiệp liên Triều vào ngày 4/7, hai bên nhất trí sẽ tiến hành xem xét khu vực bị thiệt hại vào trung tuần tháng 7.Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng tiến hành việc phòng trừ côn trùng gây hại tại núi Geumgang vào năm 2015. Khi đó, Hàn Quốc đã chi hơn 100 triệu won (89.400 USD).