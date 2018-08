Dân số Hàn Quốc theo chứng minh thư tăng 82.000 người trong năm 2017

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn hôm 7/8 công bố báo cáo thống kê năm 2018 cho biết tổng dân số đăng ký chứng minh thư nhân dân của Hàn Quốc tính tới cuối năm 2017 đạt 51.778.544 người, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, tức tăng hơn 82.000 người. Tuy nhiên, dân số bình quân trên mỗi hộ gia đình là 2,39 người, giảm 0,04 người so với cùng kỳ năm trước.Xét theo mức tăng, giảm dân số của các tỉnh, thành, tỉnh Gyeonggi, thành phố Sejong, tỉnh Nam Chungcheong, đảo Jeju, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Incheon, tỉnh Bắc Chungcheong lần lượt có dân số tăng. Các khu vực còn lại có dân số giảm. Đặc biệt, thủ đô Seoul hao hụt dân số nhiều nhất, giảm tới 73.190 người so với năm trước.Độ tuổi bình quân của dân số đăng ký chứng minh thư nhân dân là 41,5 tuổi, tăng 0,5 tuổi so với năm 2016. Độ tuổi bình quân của nam giới là 40,4 tuổi, của nữ giới là 42,7 tuổi.Trong đó, nhóm dân số 46 tuổi (sinh năm 1971) có mức tăng mạnh nhất. Thành phố Sejong có độ tuổi bình quân dân số trẻ nhất là 36,7 tuổi, tỉnh Nam Jeolla có độ tuổi bình quân dân số cao nhất là 45 tuổi.