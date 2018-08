Liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nổ xe BMW trong ngày 9/8

Photo : YONHAP News

Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng hôm thứ Năm (9/8), một chiếc xe BMW 730Ld đã bốc cháy ngay sau khi vừa dừng ở một trạm nghỉ trên tuyến đường cao tốc dọc vùng biển Nam Hàn Quốc ở thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang.Toàn bộ chiếc xe đã bị bốc cháy. May mắn là các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa chỉ trong vòng 10 phút. Tài xế cho biết sau khi vừa dừng xe ở trạm nghỉ thì thấy có khói bốc lên, sau đó lửa bắt đầu bốc lên từ khoang động cơ. Chiếc xe bị cháy là mẫu xe BMW 730Ld, được ra mắt năm 2011.Chủ xe cho biết đã tìm hiểu về các dòng xe của BMW thuộc đối tượng bị thu hồi, nhưng không thấy có tên dòng xe của mình, nên đã không tới các trung tâm bảo hành của hãng BMW để tiến hành kiểm tra an toàn.Cũng trong ngày 9/8, vào lúc 8 giờ 50 phút sáng, một chiếc xe BMW khác đang đi trên tuyến đường cao tốc Gyeongin-2 qua thành phố Euiwang, tỉnh Gyeonggi, thì bị bốc cháy. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe này. Chiếc xe bị sự cố là mẫu xe BMW 320d ra mắt năm 2014, thuộc đối tượng bị thu hồi.Như vậy là trong năm nay, đã có tổng cộng 36 sự cố cháy nổ xảy ra khi xe BMW đang chạy trên đường hoặc ngay sau khi đỗ xe.Vào hôm 26/7, hãng BMW đã công bố thu hồi 106.000 xe. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã khuyến nghị các tài xế hạn chế lái xe thuộc đối tượng thu hồi. Tuy nhiên, do vẫn liên tiếp xảy ra sự cố hỏa hoạn liên quan tới dòng xe này, Bộ Địa chính và giao thông đang xem xét ban lệnh "dừng lái xe" BMW.