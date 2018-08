Hơn 1 triệu cá chết do nhiệt độ nước biển tăng cao

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc cho biết tính tới 6 giờ chiều ngày 8/8, đã có 1,17 triệu con cá bị chết do nắng nóng kéo dài làm nhiệt độ nước biển tăng cao. Quy mô thiệt hại vào khoảng 1,5 tỷ won (1,34 triệu USD). Tổng cộng có 52 trang trại nuôi trồng hải sản trên toàn Hàn Quốc bị thiệt hại, nhiều nhất là ở tỉnh Bắc Gyeongsang (31 nơi).Bộ Hải dương và thủy sản cho biết số lượng cá chết chỉ chiếm khoảng 0,2% lượng cá nuôi ở các trạng nuôi trồng hải sản trên cả nước, nên không ảnh hưởng tới nguồn cung hải sản.Tuy nhiên, hiện tượng nhiệt độ nước biển tăng cao được dự báo sẽ còn tiếp diễn tới cuối tháng 8, nên ước tính thiệt hại sẽ còn tăng hơn nữa.Hiện tại, nhiệt độ nước biển bình quân ở các vùng duyên hải Hàn Quốc đang ở mức từ 27 đến 29 độ C, tăng cao hơn mọi năm 2 đến 3 độ C. Ngoại trừ một số vùng biển phía Nam biển Tây, thì các địa phương ven biển trên toàn quốc đã ban cảnh báo về nhiệt độ nước biển dâng cao.Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc đã khởi động hệ thống đối phó khẩn cấp, giao cho Thứ trưởng cơ quan này phụ trách Văn phòng quản lý tổng hợp tình hình để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân.